تراجع في سعر صفيحتي البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 4 ألاف ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 6 ألاف ليرة والغاز 3 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.437.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.477.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.323.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.051.000 ليرة لبنانية