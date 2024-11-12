في طرابلس.. ابنة الـ 17 سقطت من على شرفة منزلها

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تعرضت الشابة "ح.ش" 17 عاماً لحادثة سقوط من على شرفة منزلها من الطابق الثاني في محلة حوش العبيد - مدينة الميناء طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعافها ونقلها الى المستشفى للعلاج.وقد حضرت الاجهزة الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.