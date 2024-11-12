رفع الانقاض مستمر في السكسكية.. انتشال شهيدين والبحث مستمر

Advertisement

لا تزال عملية رفع الانقاض مستمرة في منطقة السكسكية جنوب لبنان عقب الغارة الاسرائيلية التي استهدفتها مساء أمس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وأشارت المعلومات الى ان تم انتشال جثمان الشهيد احمد محمد سبليني، وابنته زهراء، في حين لا يزال البحث مستمراً عن ٣ جثامين ما زالوا تحت الانقاض.