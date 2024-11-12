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لبنان

رفع الانقاض مستمر في السكسكية.. انتشال شهيدين والبحث مستمر

Lebanon 24
12-11-2024 | 02:13
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لا تزال عملية رفع الانقاض مستمرة في منطقة السكسكية جنوب لبنان عقب الغارة الاسرائيلية التي استهدفتها مساء أمس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الى ان تم انتشال جثمان الشهيد احمد محمد سبليني، وابنته زهراء، في حين لا يزال البحث مستمراً عن ٣ جثامين ما زالوا تحت الانقاض.
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