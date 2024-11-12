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لبنان
أرسلان: توصيات القمّة بشأن لبنان لسان حال كل لبناني وطني
Lebanon 24
12-11-2024
|
02:24
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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "توصيات القمّة العربية والإسلامية في الرياض بشأن الملف اللبناني هي لسان حال كلّ لبناني وطني حريص على حماية لبنان واستقراره وإعادة الحياة إلى طبيعتها فيه. وكلمات الرؤساء والقادة وفي مقدّمهم الرئيس بشار الأسد وولي العهد محمد بن سلمان تؤسّس لمرحلة جديدة سيدخل فيها وطننا والمنطقة بعد الحرب الدائرة. الضغط من الدول العربية والاسلامية باتجاه المجتمع الدولي والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة لتجميد مشاركة إسرائيل بالأمم المتحدة، والعمل على حظر تصدير السلاح إليها، إن حصل، فيكون سابقة تساهم في الإسراع بالحلول المرجوة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ والمتوافق عليه منذ الـ ٢٠٠٦ من دون أيّة خروقات اسرائيلية له وللسيادة اللبنانية".
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