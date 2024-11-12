مهمات الدفاع المدني المنفذة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفّذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الاثنين، وحتى الساعة من صباح اليوم، وفق الآتي:محافظة الشمالقضاء عكارعين يعقوب- انتهاء عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة والتي أسفرت عن انتشال ١٦ شهيداً( ٤ من الجنسية السورية) وسحب ١٠ جرحى من تحت الأنقاض.محافظة الجنوبالمساكن الشعبية- انتشال جثامين ٣ شهداء وسحب ٥ جرحى من تحت الأنقاض ونقل جريح منهم إلى مستشفى جبل عامل.مزرعة مشرف- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض ونقل شهيد منهم الى المستشفى.مفترق العباسية- الكشف على موقع الغارة دون تسجيل وقوع اصابات، توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق محلات ادوات منزلية في الموقع المستهدف نفسه.محافظة النبطيةكفررمان- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مبنى من طابقين دون تسجيل وقوع اصابات.كفرجوز- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت ثلاثة مباني سكنية دون تسجيل وقوع اصابات .خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.