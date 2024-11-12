Advertisement

لبنان

مهمات الدفاع المدني المنفذة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم

Lebanon 24
12-11-2024 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1277056-638670021630422647.jpg
Doc-P-1277056-638670021630422647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفّذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الاثنين، وحتى الساعة من صباح اليوم، وفق الآتي:

محافظة الشمال

 قضاء عكار
Advertisement

 عين يعقوب

- انتهاء عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة والتي أسفرت عن انتشال ١٦ شهيداً( ٤ من الجنسية السورية) وسحب ١٠ جرحى من تحت الأنقاض.

 

محافظة الجنوب

المساكن الشعبية

- انتشال جثامين ٣ شهداء وسحب ٥ جرحى من تحت الأنقاض ونقل جريح منهم إلى مستشفى جبل عامل.

 مزرعة مشرف

- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض ونقل شهيد منهم الى المستشفى.

 مفترق العباسية

- الكشف على موقع الغارة دون تسجيل وقوع اصابات، توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق محلات ادوات منزلية في الموقع المستهدف نفسه.

 

محافظة النبطية

 كفررمان

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مبنى من طابقين دون تسجيل وقوع اصابات.

 كفرجوز

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت ثلاثة مباني سكنية دون تسجيل وقوع اصابات .

 

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-11-12
03:18 | 2024-11-12
03:14 | 2024-11-12
03:08 | 2024-11-12
03:03 | 2024-11-12
03:00 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24