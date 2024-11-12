جريمة مروعة في البترون.. أطلق النار على فتاتين وفرّ إلى جهة مجهولة

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أقدم المدعو "ا.م" سوري الجنسية في بلدة محمرش قضاء البترون صباح اليوم الثلاثاء على اطلاق النار من بندقية صيد بإتجاه المدعوة "ب.ه" وشقيقتها "ش.ه" ما ادى الى مقتل الاولى على الفور واصابة الثانية اصابة بالغة نقلت على إثرها بحالة حرجة الى مستشفى البترون لتلقي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وبوشر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.وبحسب المعلومات فان القاتل كان قد تقدم الى الضحية بهدف خطبتها.