Advertisement

لبنان

في أجواء النبطية... "الحزب" تصدى لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450

Lebanon 24
12-11-2024 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1277069-638670038122998254.png
Doc-P-1277069-638670038122998254.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، في بيان أنه "تصدى عند الساعة 10:15 من صباح اليوم لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء النبطية وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية". ‏
Advertisement


كما استهدف عند ‏الساعة 09:00 من صباح اليوم مستوطنة كفر بلوم بصليةٍ صاروخية.‏
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:03 | 2024-11-12
08:51 | 2024-11-12
08:34 | 2024-11-12
08:25 | 2024-11-12
08:21 | 2024-11-12
08:12 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24