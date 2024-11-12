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لبنان

بعد غارة أمس.. عمليات المسح في عين يعقوب شارفت على الانتهاء

Lebanon 24
12-11-2024 | 03:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان عمليات المسح في عكار شارفت على الانتهاء في المكان الذي استهدفته غارة اسرائيلية في بلدة عين يعقوب امس الإثنين بعد البحث عن أشلاء للشهداء بمؤازرة من الجيش.


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غارة

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