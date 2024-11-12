بعد غارة أمس.. عمليات المسح في عين يعقوب شارفت على الانتهاء

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان عمليات المسح في عكار شارفت على الانتهاء في المكان الذي استهدفته غارة اسرائيلية في بلدة عين يعقوب امس الإثنين بعد البحث عن أشلاء للشهداء بمؤازرة من الجيش.







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