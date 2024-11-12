غارة عنيفة استهدفت مدينة الهرمل

استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة، اليوم الثلاثاء، منزلا في المعالي خلف محطة امهز في الهرمل، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

Advertisement وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة أربعة آخرين بجروح.