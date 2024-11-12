Advertisement

لبنان

غارة عنيفة استهدفت مدينة الهرمل

Lebanon 24
12-11-2024 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1277082-638670054319554739.jpeg
Doc-P-1277082-638670054319554739.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة، اليوم الثلاثاء، منزلا في المعالي خلف محطة امهز في الهرمل، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة أربعة آخرين بجروح.
 
Advertisement
  
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:23 | 2024-11-12
06:00 | 2024-11-12
06:18 | 2024-11-12
06:18 | 2024-11-12
06:00 | 2024-11-12
05:55 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24