Advertisement

لبنان

حاول شراء سيّارة بمبلغ ماليّ مُزيّف.. فهذا ما حلّ به

Lebanon 24
12-11-2024 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1277085-638670057240052392.jpg
Doc-P-1277085-638670057240052392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"بتاريخ سابق تعرّض أحد الأشخاص في مدينة صيدا لعمليّة احتياليّة بعد ان قام ببيع سيارة لشخص مجهول، ولدى قبضه ثمن السيارة البالغ /8600/ دولار أميركي وفحصه في أحد المحال القريبة، تبيّن ان المبلغ مزيّف، عندها لاذ الشاري بالفرار الى جهة مجهولة قبل ان يستلم السيارة. 
Advertisement
على الأثر، قام الضحية بإبلاغ احدى دوريات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي المتواجدة بالقرب من المحلة عن الحادثة، وسلمها المبلغ المزيّف. 
على الفور، باشرت هذه الدورية بإجراءاتها الميدانية، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد استدراج المشتبه به الى ساحة النجمة في صيدا بالتنسيق مع البائع، تمكنت من توقيفه بكمين محكم، وتبيّن أنّه يدعى: - ح. ر. (مواليد عام 1995، لبناني)
سُلّم مع المضبوطات الى مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:23 | 2024-11-12
06:00 | 2024-11-12
06:18 | 2024-11-12
06:18 | 2024-11-12
06:00 | 2024-11-12
05:55 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24