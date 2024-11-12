الطقس غدا يتحول تدريجيا إلى قليل الغيوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب محلي على المرتفعات، يتحول تدريجيا إلى قليل الغيوم خلال النهار.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: يتراجع تأثير المنخفض الجوي عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع أجواء باردة نسبيا ليلا وبعض التقلبات والأمطار المتفرقة حتى ليل يوم الثلاثاء، حيث يستقر الطقس تدريجيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الفترة الصباحية، تنحسر الأمطار اعتبارا من المساء مع أجواء باردة ليلا جبلا وداخلا.الأربعاء:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب محلي على المرتفعات، يتحول الطقس تدريجيا إلى قليل الغيوم خلال النهار.الخميس:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية.الجمعة:قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية.-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 16 درجة، في الداخل من 12 الى 20 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كم/س.-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 6,09-ساعة غروب الشمس: 16,36