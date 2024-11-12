مدارس تُقفل أبوابها مع تصاعد وتيرة الغارات على الضاحية الجنوبية

Advertisement

باشرت بعض إدارات المدارس التي تعلم حضوريًّا في مدينة بيروت وفي المناطق المحيطة بالضاحية الجنوبية بصرف طلابها باكرًا قبل انتهاء الدوام وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية على الضاحية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".