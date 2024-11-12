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لبنان

مدارس تُقفل أبوابها مع تصاعد وتيرة الغارات على الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
12-11-2024 | 04:27
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باشرت بعض إدارات المدارس التي تعلم حضوريًّا في مدينة بيروت وفي المناطق المحيطة بالضاحية الجنوبية بصرف طلابها باكرًا قبل انتهاء الدوام وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية على الضاحية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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مدارس

غارات

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