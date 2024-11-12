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لبنان

بالأسماء.. بلدة عربصاليم تعلن استشهاد 10 من أبنائها في مجزرة عكار

Lebanon 24
12-11-2024 | 04:57
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أعلنت بلدة عربصاليم ان 10 أشخاص من آل شرارة وحطاب وحرب استشهدوا أمس في المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في عكار.  

والشهداء هم:
محمود امين شرارة
امين محمود شرارة
محمود امين شرارة( طفل)
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محمد امين شرارة (طفل)
مصطفى امين شرارة
الهام محمد حطاب
مريم مصطفى شرارة
محاسن امين شرارة
عبدو عقيل حرب
علي حسن حطاب.




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