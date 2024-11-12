بالأسماء.. بلدة عربصاليم تعلن استشهاد 10 من أبنائها في مجزرة عكار

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أعلنت بلدة عربصاليم ان 10 أشخاص من آل شرارة وحطاب وحرب استشهدوا أمس في المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في عكار.والشهداء هم:محمود امين شرارةامين محمود شرارةمحمود امين شرارة( طفل)محمد امين شرارة (طفل)مصطفى امين شرارةالهام محمد حطابمريم مصطفى شرارةمحاسن امين شرارةعبدو عقيل حربعلي حسن حطاب.