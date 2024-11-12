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لبنان

المرتضى نعى الأمين العام لإتحاد الأطبّاء العرب

Lebanon 24
12-11-2024 | 05:16
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 نعى وزير الثقافة في حكومة  القاضي محمد وسام المرتضى الأمين العام لإتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان "الذي وافته المنيّة نهار السبت المنصرم.

 وجاء في بيان المرتضى: "وفاة الدكتور اسامة رسلان خسارة ثقافية لا تُعوّض. كانت لنا معه لقاءات في اطار احتفاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية اختبرنا فيها عمق غناه المعرفي والأخلاقي والعروبي ومتانة ثباته على مناصرة قضيّة الحق والإنسانية في فلسطين. وعلى الرغم من الظروف العامة والخاصة كان مصرًّا على زيارة الفيحاء وترك بصمة واضحة في حياة هذه المدينة. الآن يودعه زملاؤه واصدقاؤه، ولبنان وغزّة في أوج العدوان عليهما، ويحتضنه تراب ارض الكنانة ذخيرة ثمينة من ذخائرها".
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وختم: "رحم الله الدكتور رسلان والتعازي القلبية الى اتحاد الأطباء العرب والى نقابتي الأطباء في بيروت والشمال".
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