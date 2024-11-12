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لبنان

ميقاتي التقى السيسي: الاولوية هي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان

Lebanon 24
12-11-2024 | 05:23
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إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض  في المملكة العربية السعودية.
وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.
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وفي خلال اللقاء، جدد الرئيس السيسي "موقف مصر الداعم للبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض وإدانة العدوان الإسرائيلي، سواء في الأراضي الفلسطينية أو لبنان"، مشدداً" على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد بالمنطقة ومنع الانزلاق نحو حرب إقليمية ذات تداعيات كارثية على حاضر ومستقبل شعوبها".كما أكد "مواصلة مصر تقديم  الدعم للبنان وشعبه الشقيق".
بدوره ثمن الرئيس ميقاتي"  المساندة المصرية الثابتة والراسخة للبنان"، مؤكدا "دعم جهود مصر الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". 
وشدد على" ان الاولوية هي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا".
 
 
 
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