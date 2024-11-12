كم بلغت حصيلة أضرار الغارة على بلدة عين يعقوب ليلاً؟

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تكشفت الأضرار التي خلفتها الغارة على بلدة عين يعقوب التي استهدفت ليلًا مبنى مؤلفا من طبقتين، ما أسفر عن تدمير المبنى بشكل كامل وأدى الى سقوط 17 شهيدا و15 جريحا نقل غالبيتهم الى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا وتوزع آخرون على مستشفيات اليوسف والحبتور.كما تسببت الغارة باضرار في الممتلكات والابنية المجاورة وعددا من السيارات. (الوكالة الوطنية)