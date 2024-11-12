Advertisement

لبنان

كم بلغت حصيلة أضرار الغارة على بلدة عين يعقوب ليلاً؟

Lebanon 24
12-11-2024 | 05:34
A-
A+
Doc-P-1277148-638670118981446664.jpg
Doc-P-1277148-638670118981446664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 تكشفت الأضرار التي خلفتها الغارة على بلدة عين يعقوب التي استهدفت ليلًا  مبنى مؤلفا من طبقتين، ما أسفر عن تدمير المبنى بشكل كامل وأدى الى سقوط  17 شهيدا و15 جريحا نقل غالبيتهم الى مستشفى  عبد الله الراسي الحكومي في حلبا وتوزع آخرون على مستشفيات اليوسف والحبتور.
Advertisement

كما تسببت الغارة باضرار في الممتلكات والابنية المجاورة وعددا من السيارات. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:03 | 2024-11-12
08:51 | 2024-11-12
08:34 | 2024-11-12
08:25 | 2024-11-12
08:21 | 2024-11-12
08:12 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24