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لبنان

المفتي دريان استقبل الوفد الاغاثي الجزائري

Lebanon 24
12-11-2024 | 05:39
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب محمد سليمان، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط.

كما استقبل دريان، رئيس "هيئة الإغاثة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين" والرئيس الشرفي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين البروفيسور الشيخ عمار طالبي، وتم التداول في الشؤون الإسلامية والإغاثية.
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