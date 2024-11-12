المفتي دريان استقبل الوفد الاغاثي الجزائري

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب محمد سليمان، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط.



كما استقبل دريان، رئيس "هيئة الإغاثة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين" والرئيس الشرفي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين البروفيسور الشيخ عمار طالبي، وتم التداول في الشؤون الإسلامية والإغاثية.

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