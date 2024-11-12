Advertisement

لبنان

إقفال عام بذكرى الإستقلال

Lebanon 24
12-11-2024 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1277157-638670130756594459.jpg
Doc-P-1277157-638670130756594459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى الاستقلال.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مذكرة تفاهم بين الشؤون الاجتماعية والصليب الأحمر لدعم المتضررين بالعيادات المتنقلة
lebanon 24
12/11/2024 16:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة بين وزارة الشؤون واللجنة الدولية للصليب الاحمر.. بمَ تتعلّق؟
lebanon 24
12/11/2024 16:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية جنوب إفريقيا: سنقدم مذكرتنا التي تتضمن اتهاما لإسرائيل بالإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية
lebanon 24
12/11/2024 16:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
استبدال قاضٍ كان يستعد لإصدار مذكرة اعتقال نتنياهو.. ما السبب؟
lebanon 24
12/11/2024 16:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24

مذكرة

اقفال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:03 | 2024-11-12
08:51 | 2024-11-12
08:34 | 2024-11-12
08:25 | 2024-11-12
08:21 | 2024-11-12
08:12 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24