مشاهد لغارات عنيفة جدّاً... هذا ما شهدته الضاحية الجنوبيّة اليوم (فيديو)

شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارة وُصِفَت بالأعنف اليوم على الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وقد استهدفت الغارة نزلة العاملية في حارة حريك.

كما استهدف العدوّ مُحيط كنيسة مار مخايل، ما أحدث دويّاً قويّاً في أرجاء المناطق القريبة من الضاحية الجنوبية.

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غارة عنيفة جدّاً قرب كنيسة مار مخايل pic.twitter.com/z1mzPNE55M — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 12, 2024



وتجدر الإشارة إلى أنّ العدوّ شنّ 13 غارة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت اليوم، استهدفت حدث بيروت والصفير والجاموس وحارة حريك وأوتوستراد هادي نصرالله والمريجة وبالقرب من كنيسة مار مخايل.

وقد دمّرت الغارات العديد من المباني، وأثارت حالة من الهلع في صفوف طلاب بعض المدارس.

إلى ذلك، أعلنت إدارات المدارس المُحيطة بالضاحية الجنوبيّة عن إرسال التلاميذ إلى منازلهم بسبب الغارات الإسرائيليّة.