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لبنان

مشاهد لغارات عنيفة جدّاً... هذا ما شهدته الضاحية الجنوبيّة اليوم (فيديو)

Lebanon 24
12-11-2024 | 06:00
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شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارة وُصِفَت بالأعنف اليوم على الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
 
 
وقد استهدفت الغارة نزلة العاملية في حارة حريك.
 
 
كما استهدف العدوّ مُحيط كنيسة مار مخايل، ما أحدث دويّاً قويّاً في أرجاء المناطق القريبة من الضاحية الجنوبية.
  
 
 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ العدوّ شنّ 13 غارة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت اليوم، استهدفت حدث بيروت والصفير والجاموس وحارة حريك وأوتوستراد هادي نصرالله والمريجة وبالقرب من كنيسة مار مخايل.
 
 
وقد دمّرت الغارات العديد من المباني، وأثارت حالة من الهلع في صفوف طلاب بعض المدارس.
 
 
إلى ذلك، أعلنت إدارات المدارس المُحيطة بالضاحية الجنوبيّة عن إرسال التلاميذ إلى منازلهم بسبب الغارات الإسرائيليّة.
 
 
 
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