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لبنان

وزير الدفاع التقى عدنان طرابلسي

Lebanon 24
12-11-2024 | 06:18
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 التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب عدنان طرابلسي.

وجرى عرض للأوضاع  العامة وللإستحقاقات الداخلية في البلاد.

 
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موريس

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