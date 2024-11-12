الأضرار تتزايد... هل بإمكان إسرائيل إزالة تهديد صواريخ "حزب الله"؟

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ذكر موقع "الميادين" أنّ رئيس "أمان" السابق عاموس مالكا أقرّ أنّ إسرائيل لا يمكنها إزالة تهديد صواريخ حزب الله "بالقتال حتى نفادها"، لأن الحزب لديه القدرة على إطلاق 100 صاروخ يومياً لأشهر طويلة.وأردف قائلاً: "لذلك يحتاج الأمر إلى تسوية".وتطرق مالكا خلال مقابلة مع موقع القناة السابعة إلى الاتصالات الخاصة بالتسوية على الحدود اللبنانية، قائلاً: "في الشمال، نحن قريبون جداً من التسوية".كذلك، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله لا يزال يحتفظ بقدرته الصاروخية، ومئات آلاف المواطنين في الشمال يشعرون بذلك، والأضرار تتزايد". (الميادين)