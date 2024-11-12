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لبنان

خالفت الاوزان الرسمية .. تسطير محضري ضبط بحق افران في صيدا

Lebanon 24
12-11-2024 | 06:49
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تابعت فرق مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب جولاتها في اطار حماية سلامة وأمن المستهلك الغذائي والصحي حيث كشفت على افران الخبز في مدينة صيدا.

 وسطرت محضري ضبط بحق الافران التي خالفت الاوزان الرسمية لربطة الخبز الصادرة عن وزارة الاقتصاد .
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