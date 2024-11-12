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لبنان

تيمورجنبلاط زار عين التينة على رأس وفد من "اللقاء الديمقراطي "

Lebanon 24
12-11-2024 | 07:10
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زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، على رأس وفد.
وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية والميدانية.

 
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تيمور

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