تيمورجنبلاط زار عين التينة على رأس وفد من "اللقاء الديمقراطي "

زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، على رأس وفد.

وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية والميدانية.



