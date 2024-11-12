Advertisement

لبنان

بخاش يعلن مضاعفة المعاش التقاعدي للاطباء

Lebanon 24
12-11-2024 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1277193-638670178060555927.jpg
Doc-P-1277193-638670178060555927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 ترأس نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش الاجتماع الدوري لمجلس النقابة وتم البحث في شؤون نقابية ووضع الاطباء بعد موجة النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية والسبل الآيلة الى اعادة تموضعهم في المستشفيات والعيادات الطبية في المناطق الامنة نسبيا.
Advertisement

واشار بخاش انه "في ظل الأوضاع الراهنة وتداعياتها على الأوضاع المالية والإقتصادية والمعيشية للأطباء المتقاعدين وضرورة تقديم المساعدة ضمن الإمكانات المالية المتاحة، صادق مجلس النقابة على اقتراح لجنة التقاعد بعد دراسة اللجنة المالية على مضاعفة الراتب التقاعدي" .

 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:27 | 2024-11-12
11:11 | 2024-11-12
11:07 | 2024-11-12
10:50 | 2024-11-12
10:48 | 2024-11-12
10:39 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24