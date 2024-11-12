​صواريخ "حزب الله"... هذا ما فعلته بمدينة إسرائيليّة

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ذكر موقع "الميادين" أنّ رئيس بلدية حيفا يونا ياهف قال إنّ "مدينة حيفا تلقّت ضربة اقتصادية غير مسبوقة"، مضيفاً أنّ "كل شيء متوقف، والشوارع خالية، والمحال التجارية مغلقة".وقال ياهف إنّه في اللحظة التي تتقوّض فيها حيفا اقتصادياً، فإنّ هذا الأمر سيؤثر على إسرائيل كلها، لافتاً إلى أنّ "إسرائيل ستكون قوية فقط إذا كان الشمال قوياً".ومنذ أكثر من شهر، يقصف حزب الله من لبنان مدينة حيفا في شمالي فلسطين المحتلة. وأمس الإثنين، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عمّا وصفه بـ"جنون في خليج حيفا"، في أعقاب إطلاق حزب الله نحو 100 صاروخ في اتجاه "الكريوت" وحيفا.وقبل أيام، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ "أكثر من 80% من أصحاب المشاريع الصغيرة في الجليل الشرقي والجولان يعانون بغد انخفاض دخلهم منذ بداية الحرب، بحيث يُعاني نصفهم انخفاض دخل يزيد على 65%".وتُعاني إسرائيل أيضاً خسائر كبيرة في الشمال، ولاسيما عندما وسّع حزب الله عملياته بصورة أكبر، شملت حيفا، الأمر الذي أثّر في واقع الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة. (الميادين)