محافظ عكار تفقد اضرار الاعتداء الاسرائيلي على مبنى في بلدة عين يعقوب

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قال محافظ عكار المحامي عماد اللبكي خلال تفقده المبنى المستهدف في بلدة عين يعقوب في عكار مطلعاً على مخلفات العدوان الاسرائيلي: "منذ البارحة ليلا أخذنا منحى ثان في محافظة عكار، حيث نتعرض للمرة الثانية الى الاعتداء الاسرائيلي، لكن هذه المرة يوجد هناك العديد من الضحايا والجرحى، مما يدفعنا الى التنبه أكثر، ونتمنى على الناس والبلديات التروي لحل كل هذه الأمور، ونتقدم بالتعزية من ذوي الشهداء والشفاء العاجل للجرحى".