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لبنان

"الخارجية" وزعت نص القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية.. إطلعوا عليه

Lebanon 24
12-11-2024 | 08:34
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وزعت وزارة الخارجية والمغتربين نص القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض والفقرات المتعلقة بلبنان: 1 و8 و 9 و 32.
 
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