توقيف سارق في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ عدداً من الشبان ألقوا القبض على سارق بالجرم المشهود، أثناء قيامه بعملية نشل في محلة شارع عزمي في طرابلس.





وقد طارد الشبان السارق وتمكنوا من إلقاء القبض عليه وسلّموه إلى القوى الأمنيّة.