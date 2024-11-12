جمعية "إنماء طرابلس والميناء" أشادت ببيان قمة الرياض

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أشادت جمعية "إنماء طرابلس والميناء"، في بيان، بـ"القمة العربية التي عقدت في الرياض، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتوصياتها في شأن لبنان، خصوصا لجهة دعم الجيش وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن ووقف الحرب".وثمنت الجمعية "موقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحرصه على حماية هذا البلد واستقراره ودعمه المطلق للبنان"، مشيرة إلى أن "الأشقاء العرب لم ولن يتوانوا في أي لحظة عن الوقوف إلى جانبنا ومساعدتنا في أحلك الظروف".وكذلك، أشادت الجمعية ب"كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التي كانت معبرة عما يمر به لبنان من اعتداءات وأزمات و الأعباء التي يتحملها وحجم المأساة التي تطاله".كما نوهت بـ"اللقاءات التي أجراها الرئيس ميقاتي على هامش القمة العربية، لا سيما بلقائه بولي العهد السعودي وجهوده المبذولة ومساعيه لوقف إطلاق النار وشرح التداعيات الخطيرة لهذا العدوان على البلد".