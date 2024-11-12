أطلعه على نتائج مؤتمر باريس.. شيخ العقل التقى مستشار ميقاتي للشؤون الدولية

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم مستشار رئيس الحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للشؤون الدولية زياد ميقاتي، برفقة عضو المجلس المذهبي طارق ذبيان.واطلع ميقاتي شيخ العقل على نتائج مؤتمر باريس لدعم لبنان وآلية توزيع المساعدات التي أُقرت بهذا الخصوص، وفقا للبرنامج الموضوع لهذه الغاية وتوجهات الحكومة ورئيسها في هذا المجال.كما استقبل الشيخ ابي المنى مفتي صور وجبل عامل العلاّمة القاضي الشيخ حسن عبد الله وعضو المكتب السياسي في حركة امل المحامي علي رحّال ووفدا مرافقا، وتناول اللقاء مستجدات الحرب الدائرة وتداعيات العدوان الإسرائيلي لا سيما في مناطق المواجهة والجنوب والبقاع والضاحية، الى جانب القضايا المتعلقة بالنازحين وخاصة منهم الذين يقيمون حاليا في الجبل.وقد شكر المفتي عبد الله للشيخ ابي المنى على "حسن الضيافة والرعاية التي يقدمها أبناء الجبل للنازحين، الذين تركوا بيوتهم ومناطقهم قسرا، وفي مقدمتهم مشيخة العقل والزعيم وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي".كذلك استقبل مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبده أبو كسم ورئيس "تجمع موارنة من اجل لبنان" المحامي بول يوسف كنعان، وجرى البحث بعدد من القضايا الوطنية المطروحة، في ضوء مقررات القمة الروحية والتطورات الأمنية وتداعيات الحرب.واستقبل شيخ العقل عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف، الذي تناول معه قضايا إسلامية ووطنية عامة.واستقبل الشيخ ابي المنى في دارته في شانيه وفدا من منطقة الجرد ضم مشايخ ووكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي جنبلاط غريزي وفاعليات، لمتابعة حل احدى المشكلات العالقة في المنطقة. (الوكالة الوطنية)