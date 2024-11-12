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لبنان

إطلاق صواريخ من لبنان.. وانفجارات تهزّ تل أبيب (فيديو)

Lebanon 24
12-11-2024 | 09:38
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أطلق "حزب الله" صلية صاروخية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
 
وأشار الجيش الإسرائيلي في هذا السياق أن "حزب الله" أطلق صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل. 
 
وسمعت أصوات انفجارات في تل أبيب بعد إطلاق حزب الله رشقة صاروخية. 
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولة اعتراض صواريخ في سماء الجليل الغربي.
 
وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في نهاريا وبلدات في الجليل الغربي، كما وفي تل أبيب ومحيطها.  
 
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض صاروخين على الأقل في سماء تل أبيب. 
 
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع إصابات بحالة حرجة جراء سقوط صاروخ في نهاريا. 
 
من جانبه، أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل شخصين جراء سقوط صاروخ في نهاريا. 
 
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