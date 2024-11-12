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لبنان

إلى سالكي طريق ضهر البيدر... إليكم هذا الخبر العاجل (صورة)

Lebanon 24
12-11-2024 | 09:54
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب إنقلاب شاحنة بالقرب من حاجز ضهر البيدر.
 
 
وأشارت إلى أنّ الحادث أدّى إلى سقوط قتيل.
 
 
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