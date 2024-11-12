إلى سالكي طريق ضهر البيدر... إليكم هذا الخبر العاجل (صورة)

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب إنقلاب شاحنة بالقرب من حاجز ضهر البيدر.

وأشارت إلى أنّ الحادث أدّى إلى سقوط قتيل.