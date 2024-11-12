قائد الجيش استقبل جنرالاً كندياً

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، الجنرال الكندي لويس لابوانت، في حضور السفيرة الكندية ستيفاني ماكولوم.كما استقبل النائبة نجاة عون صليبا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.وكذلك، استقبل رئيس جمعية "بيروت للتنمية الاجتماعية" أحمد هاشمية مع وفد من فاعليات بيروت، وتم البحث في شؤون مختلفة.