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لبنان

توقيف أحد الأشخاص داخل محل تجاريّ... ما الذي كان يقوم به؟

Lebanon 24
12-11-2024 | 10:36
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أوقفت القوى الأمنيّة شخصاً داخل محل تجاريّ في بلدة القلمون، بعدما كان يُروّج لعملة مزوّرة.
 
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