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لبنان
صوت قوي سُمع في صيدا.. هذه طبيعته
Lebanon 24
12-11-2024
|
11:11
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نفت اللجنة الاسعافية في صيدا شنّ أي غارات على مدينة صيدا، مؤكدة أن الأصوات التي سمعت هي مضادات صاروخ جو اعتراضي.
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صيدا..
طبيعته
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