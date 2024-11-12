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لبنان

صوت قوي سُمع في صيدا.. هذه طبيعته

Lebanon 24
12-11-2024 | 11:11
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نفت اللجنة الاسعافية في صيدا شنّ أي غارات على مدينة صيدا، مؤكدة أن الأصوات التي سمعت هي مضادات صاروخ جو اعتراضي.
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صيدا..

طبيعته

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