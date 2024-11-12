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لبنان
للمرة الأولى.. قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مرمى نيران "الحزب"
Lebanon 24
12-11-2024
|
11:58
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أعلن حزب الله في بيان أنّه "في إطار سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف عند الساعة 01:15 من ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، للمرّة الأولى، قاعدة هحوتريم (قاعدة جوية رئيسية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحتوي على تشكيل التجهيز والنقل، كما يوجد فيها مصنع محركات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب مدينة حيفا المُحتلة، بصليةٍ من الصواريخ.
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وفي بيان آخر أعلن حزب الله أنّه عند الساعة 02:25 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، شنّ هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، وأصابت أهدافها بدقّة.
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