ميقاتي التقى لاكروا: ملتزمون بتطبيق القرار 1701 ودعم التعاون بين الجيش واليونيفيل

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا مساء اليوم في السرايا في حضور المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو.

Advertisement

في خلال الاجتماع، اكد لاكروا "ان زيارته للبنان هي للتعبير عن التضامن مع لبنان وشعبه".

وعبّر "عن تقديره لموقف الدولة اللبنانية الرافض للاعتداءات على قوات اليونيفيل".

وجدد التأكيد "ان الامم المتحدة تبذل جهودا مكثفة مع الاطراف كافة لتحقيق وقف اطلاق النار"، مشددا على اهمية تطبيق القرار 1701 باعتباره الحل الوحيد للوضع في الجنوب".

كما شدد على"اهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش".

بدوره، عبّر رئيس الحكومة عن شكره لزيارة السيد لاكروا وعن امتنانه لقوات اليونيفيل واصرارها على الصمود في مواقعها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

وقال ان "الحكومة ملتزمة بتطبيق القرار الاممي 1701 وتدعم التعاون الكامل بين الجيش واليونيفيل".

وكان رئيس الحكومة اجتمع قبل ذلك مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.