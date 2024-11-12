مجزرة في جون.. إسرائيل تستكمل عدوانها على لبنان

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة، أسفرت عن وقوع دمار واسع وإصابات بين المدنيين.



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كما تعرّضت مدينة صور لاعتداء جوي استهدف مبنى بالقرب من "سنتر بيطار" - شارع قرطاج، حيث أسفرت هذه الضربات عن أضرار جسيمة. ففي منطقة جون، استهدفت غارة مبنى مكوّنًا من ثلاثة طوابق يعود لآل غصن، والذي كان يأوي عدة عائلات نازحة، مع ورود معلومات عن وقوع مجزرة بالمكان.كما تعرّضت مدينة صور لاعتداء جوي استهدف مبنى بالقرب من "سنتر بيطار" - شارع قرطاج، حيث أسفرت هذه الضربات عن أضرار جسيمة.

وحسب المعلومات، الغارة استهدفت مبنى قرب مطعم الجواد و لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن استهداف مركز الهيئة الصحية.

كذلك طالت الغارات بلدات مركبا وشقرا، إضافة إلى غارات عنيفة على مدينة بنت جبيل وبلدة برعشيت، مما أدى إلى تصاعد الدخان الكثيف فوق هذه المناطق.