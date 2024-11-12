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لبنان

الجيش الإسرائيلي يزعم: فكّكنا أغلب منشآت "حزب الله" (فيديو)

Lebanon 24
12-11-2024 | 12:20
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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش دمّر معظم مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله تحت منطقة الضاحية الجنوبية خلال الأشهر الأخيرة.
 
ونشر أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "هيئة الاستخبارات في الجيش قامت ببلورة صورة شاملة عن المواقع المحددة في الضاحية ليتم في الأسابيع الأخيرة شن سلسلة غارات لتفكيكها، خلال الغارات وقعت انفجارات ثانوية عديدة أثبتت وجود أسلحة في المواقع المستهدفة". 

وإدعى أنه "تم إنشاء الموقع في قلب حي الشويفات، تحت مجمع سكني يضم حوالي 50 عائلة ويقع على بعد حوالي 85 مترًا من مدرسة، هذا الموقع تم بناؤه لإنتاج مجموعة متنوعة من مكونات الوسائل القتالية ومن بينها صواريخ دقيقة بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى جميع أنحاء البلاد، وتعتبر جزءًا رئيسيًا من مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله الذي تموله إيران".
 
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