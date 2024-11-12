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لبنان

اثر غارة جون.. تضرر شبكات التوتر العالي وانقطاع للكهرباء في منطقة الشوف

Lebanon 24
12-11-2024 | 12:26
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استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلاً في حي الضهرة ببلدة جون، مما أدى إلى تضرر شبكات التوتر العالي والمتوسط التابعة لمعامل الطاقة الكهرومائية الخاصة بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وأدى الاعتداء إلى خروج معمل جون (شارل حلو) عن الخدمة مؤقتاً.
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وباشرت الفرق الفنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على الفور أعمال إعادة الربط والتشغيل للمعامل، لكن الخط رقم 2، الذي يغذي منطقة الشوف، قد تضرر مباشرة.
 
وتسبب ذلك بانقطاع التيار الكهربائي عن البلدات التي تعتمد على هذا الخط، بانتظار توفر الظروف الأمنية اللازمة لفرق مؤسسة كهرباء لبنان لاستكمال أعمال الإصلاح.

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