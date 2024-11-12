اثر غارة جون.. تضرر شبكات التوتر العالي وانقطاع للكهرباء في منطقة الشوف

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استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلاً في حي الضهرة ببلدة جون، مما أدى إلى تضرر شبكات التوتر العالي والمتوسط التابعة لمعامل الطاقة الكهرومائية الخاصة بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وأدى الاعتداء إلى خروج معمل جون (شارل حلو) عن الخدمة مؤقتاً.وباشرت الفرق الفنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على الفور أعمال إعادة الربط والتشغيل للمعامل، لكن الخط رقم 2، الذي يغذي منطقة الشوف، قد تضرر مباشرة.