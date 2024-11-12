ماغرو بعد زيارته مقر الرابطة المارونية: فرنسا متمسكة بوحدة لبنان

زار سفير فرنسا هرفي ماغرو، اليوم الثلاثاء مقر الرابطة المارونية، حيث استقبله رئيس الرابطة، السفير خليل كرم، إلى جانب عدد من الرؤساء السابقين للرابطة وأعضاء المجلس التنفيذي.



وبحث السفير وأعضاء الرابطة المارونية، "الوضع في لبنان وتداعيات مؤتمر باريس لمساندة شعب لبنان وسيادته، مع التركيز على الجهود الديبلوماسية القائمة للوصول الى وقف لإطلاق النار وتطبيق كامل للقرارات الدولية".

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توافق سفير فرنسا مع رئيس الرابطة المارونية والحضور على أنه من الضروري جداً أن تتمكن كافة أطياف المجتمع اللبناني من إقرار خارطة طريق متكاملة ونظرة موحدة للمستقبل تلعب فيه المؤسسات الرسمية دورا محوريا، من أجل العمل بشكل مستدام على النهوض بلبنان بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تطبق برنامجا إصلاحيا وإقرار القوانين المناسبة في مجلس النواب، لمواجهة الأزمات المتداخلة، المالية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية، بغية تمكينه من إعادة لعب دوره في استقرار المنطقة وازدهارها.



وفي سياق هذا اللقاء، اشار السفير ماغرو إلى "العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان وإلى تمسك فرنسا بوحدة لبنان في تنوعه وبالعيش المشترك بين الطوائف".

وذكر كذلك بـ "التزام فرنسا في وقوفها الى جانب اللبنانيين والعمل الدؤوب لتوحيد وجهات النظر بين كافة المعنيين بالملف اللبناني اليوم".