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لبنان

تقرير جديد للجنة الطوارئ.. اليكم ما بيّنته آخر الارقام

Lebanon 24
12-11-2024 | 12:46
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اصدرت لجنة الطوارئ الحكومية، مساء اليوم الثلاثاء، التقرير الرقم 43 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
 
وجاء فيه:

"خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 106 غارات جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (57 غارة) والجنوب (42 غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12736 إعتداء.
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وزارة الصحة قالت ان حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية هي 44 شهيداً و 88 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3287 شهداء و14222 جريحاً.

لتاريخه تم فتح 1165 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين وقد بلغ عدد مراكز الايواء المعتمدة التي  وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 977 مركزاً. 

وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 188583 نازحاً (44705 عائلات) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 12 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 377222 مواطناً سورياً و 208043 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

تعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الازمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة وضبط الحدود".
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