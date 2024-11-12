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لبنان

هجوم جوي لـ"الحزب".. استهدف مقر قيادة كتيبة راميم

Lebanon 24
12-11-2024 | 12:54
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أعلن حزب الله في بيان أنّه شنّ عند الساعة 06:50 من مساء اليوم الثلاثاء 12-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، وأصابت أهدافها بدقّة.
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