أعلن حزب الله في بيان أنّه شنّ عند الساعة 06:50 من مساء اليوم الثلاثاء 12-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، وأصابت أهدافها بدقّة.

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