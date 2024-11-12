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لبنان

في بيروت وسوريا.. هاليفي يكشف ما يقوم به الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
12-11-2024 | 13:12
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أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الثلاثاء أنّ "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة ويهاجم في بيروت وفي الضاحية وفي الأعماق وفي سوريا".
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لبنان

عربي-دولي

رئيس الأركان الإسرائيلي

هرتسي هاليفي

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