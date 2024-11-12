في بيروت وسوريا.. هاليفي يكشف ما يقوم به الجيش الإسرائيلي

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الثلاثاء أنّ "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة ويهاجم في بيروت وفي الضاحية وفي الأعماق وفي سوريا".

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