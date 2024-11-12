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لبنان

هوكشتاين متفائل بإمكانية وقف إطلاق النار في لبنان قريباً

Lebanon 24
12-11-2024 | 13:14
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أفادت أكسيوس نقلاً عن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان، معبراً عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الأعمال القتالية في المستقبل القريب.

وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن هوكشتاين أبدى تفاؤله حيال توقيع صفقة لإنهاء الحرب على لبنان خلال أيام، بينما أفادت نفس المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى أن إنهاء الحرب أمر ضروري، مشيراً إلى أن تحقيق استهداف لحسن نصر الله قد يكون صعب المنال.
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