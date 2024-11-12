حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم ترتفع

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن الحصيلة المحدثة لضحايا الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في لبنان. حيث أفادت وزارة الصحة عن سقوط ثمانية شهداء وإصابة خمسة آخرين بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بعلشميه، مع استمرار أعمال رفع الأنقاض.وفي وقت لاحق، سُجلت غارة أخرى على بلدة المعالي في الهرمل، أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة ثمانية آخرين. أما في بلدة رومين في قضاء النبطية، فقد تسببت غارة إسرائيلية في سقوط شهيدين وإصابة شخصين آخرين بجروح.