بالتفاصيل.. إليكم مهام الدفاع المدني المنفّذة اليوم الثلاثاء

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، بيانا عن المهام المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأتت المهام على الشكل التالي:

محافظة جبل لبنان

جون- قضاء الشوف

- انتشال جثامين ١٠ شهداء و سحب ٥ جرحى من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً، واستمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل للعثور على كافة المفقودين.

العبادية-قضاء بعبدا

- انتشال جثامين ٦ شهداء وسحب جريحين من تحت الأنقاض و إستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

ضاحية بيروت الجنوبية:

- إخماد حريق شقة سكنية في شارع عبد النور

- اعادة فتح الطريق في الصفير قرب ملعب الراية

- العمل على إخماد حريق في حارة حريك قرب الحلباوي واضطرار العناصر الى المغادرة عقب التهديدات الإسرائيلية باستهداف المحلة

- إعادة فتح الطريق في بئر العبد قرب مجمع السيدة زينب

- إعادة فتح الطريق قرب حرقوص تشيكن

- إخماد حريق مبنى بالقرب من محطة علامة في حارة حريك

- إخماد حريق مبنى على اوتوستراد هادي نصرالله قرب حرقوص تشيكن للحؤول دون امتداد النيران الى مستودع مجاور.

قضاء جبيل

- نقل مصاب من مستشفى المعونات الى مستشفى الزهراء.

- نقل مصابة من بلدة بشتليدا جبيل الى مستشفى الجامعة الامريكية.



محافظة الجنوب

جبال البطم

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منازلاً منذ ايام، بمؤازرة الجيش اللبناني، دون تسجيل وقوع اصابات

القليلة

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منازلاً بمؤازرة الجيش اللبناني. وقد اضطر العناصر لمغادرة المكان بسبب تكرار الغارات الإسرائيلية في الموقع المستهدف نفسه، لتستأنف عمليات البحث والإنقاذ في الوقت المناسب.

المنصوري

- تنفيذ عمليات بحث والإنقاذ في موقع استهدفته غارة إسرائيلية وتعرض العناصر لغارة خلال تنفيذ المهمة ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح من عديد المتطوعين في مركز علما العضوي.

مدينة صور

- نقل جريح أصيب بجانب مستشفى اللبناني الإيطالي الى مستشفى جبل عامل.

- انتشال جثماني شهيدين و سحب ٦ جرحى من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركز للهيئة الصحية في حي الرمل.

محافظة النبطية

مدينة النبطية

- سحب جريح من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي البياض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية

- سحب جريح من تحت الأنقاض في حي المشاع ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.

كفررمان

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.

عربصاليم

انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفيات.



محافظة البقاع :

قضاء البقاع الغربي :

- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة لبايا.



خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.