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لبنان

عن "سلاح حزب الله" والحرب في لبنان.. هذا ما كشفته الخارجية الأميركية

Lebanon 24
12-11-2024 | 14:11
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر  "الجهود الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى ديارهم".
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وكشفت الخارجية أنّ "موقفنا بشأن الحرب في لبنان هو التطبيق الكامل للقرار 1701 بما في ذلك نزع سلاح حزب الله".

أيضاً ناقشا "الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني المروع داخل غزة"، رداً على الرسالة التي أرسلها بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في 13 تشرين الأول.

وكانت الولايات المتحدة منحت إسرائيل مهلة 30 يوما، بداية من 13 تشرين الأول، لإيصال المساعدات إلى غزة.

وأكد الوزير بلينكن على "أهمية ضمان أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسن فعلي في الوضع الإنساني المروع في غزة، بما في ذلك من خلال تقديم مساعدات إضافية للمدنيين في جميع أنحاء غزة"، مشدداً على أهمية أن "تتخذ إسرائيل كل خطوة ممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
 
كما أشار إلى أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم"، مؤكداً على "رسم مسار للمضي قدماً في فترة ما بعد الصراع يوفر الحكم والأمن وإعادة الإعمار هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين". (الحرة) 

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