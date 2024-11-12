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لبنان

لاكروا في لبنان لـ3 أيام

Lebanon 24
12-11-2024 | 14:03
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وصل اليوم إلى لبنان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا. وخلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام، سيزور منطقة عمليات اليونيفيل في الجنوب للتعبير عن تضامنه مع حفظة السلام.  كما سيلتقي بمسؤولين سياسيين وعسكريين ودبلوماسيين في بيروت.
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وقد التقى اليوم برئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، حيث أطلعه رئيس بعثة اليونيفيل على التصعيد الحالي منذ زيارته الأخيرة في الصيف، وعلى العمل الذي يواصل حفظة السلام القيام به لمراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها ودعم المدنيين.
 
والتقى لاحقاً برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للتأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 وخفض التصعيد.
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