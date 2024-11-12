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لبنان

وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء ضربة جون إلى 12

Lebanon 24
12-11-2024 | 14:10
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على جون في قضاء الشوف أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط اثني عشر شهيدا وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح.
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